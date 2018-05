Remous sociaux chez Brussels Airlines

Après des années de calme sur un plan social et quelques mois après la mainmise de Lufthansa sur l’organisation, Brussels Airlines semble en proie à quelques turbulences. Les pilotes de la compagnie ont ainsi déposé un préavis de grève pour les 14 et 16 mai prochains. Mais il n’est pas exclu que d’autres actions soient menées d’ici là, fruit de divergences entre la Direction et les Pilotes sur les rémunérations ainsi que les retraites. Ce mouvement social intervient alors que la situation de la compagnie se dégrade à nouveau avec une perte de 26 millions depuis le début de l’année, laissant peu de marge à des concessions salariales. La Direction espère toujours que la conciliation en cours permettra de trouver des solutions avant la concrétisation des préavis de grève.