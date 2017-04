Remise du 500ème Eurofighter Typhoon à l'armée de l'air italienne

Mardi 11 avril, lors d'une cérémonie à Turin, le 500ème Eurofighter Typhoon a été remis à l'armée de l'air italienne. Depuis le lancement du programme, le consortium européen Eurofighter composé de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Espagne a enregistré 599 commandes.

L'avion de combat a été commandé pour le moment par huit pays. Si la majorité sont des Etats européens, l'Eurofighter s'impose progressivement sur le marché international et connaît un franc succès au Moyen-Orient. Ainsi, l'Allemagne (143), le Royaume-Uni (160), l'Italie (96), l'Espagne (73), l'Autriche (15), l'Arabie Saoudite (72), le Sultanat d'Oman (12) et le Kuwait (28) sont des clients Eurofighter. Les responsables du programme n'entendent d'ailleurs pas s'arrêter là et cherchent à investir davantage le marché international. A ce sujet, le directeur général d'Eurofighter a déclaré : « J'espère vraiment voir la flotte continuer à s'agrandir, d'autant que nos entreprises partenaires continuent de chercher des opportunités pour davantage de commandes à l'international ».

Plusieurs développements sont en cours pour accroître les capacités de l'Eurofighter, ce qui passe notamment par l'intégration de nouveaux missiles. Des tests sont d'ailleurs en cours pour l'intégration des missiles Meteor, Storm Shadow et Brimstone de MBDA.

Côté radar, le Captor-E équipera prochainement l'Eurofighter. Radar à antenne active, il sera intégré par BAE Systems et il viendra remplacer le Captor M.

Le premier Eurofighter a été livré à la Royal Air Force britannique en 2003. Elle a également reçu le 100ème exemplaire trois ans plus tard. En 2009, ce sont les forces aériennes allemandes qui ont réceptionnées le 200ème Eurofighter. Le 300ème a été remis à l'armée de l'air espagnole en 2011 et le 400ème à l’Allemagne deux ans plus tard. La flotte d'Eurofighter cumule actuellement à 385 000 heures de vol.