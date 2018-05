Records de traversée pour les G500 et G600

Tandis que les Gulfstream G500 and G600 approchent de leur certification de type (celle du G500 doit intervenir courant juin-juillet et celle du G600 vers la fin de l'année) les deux appareils ont battu un record de traversée transpacifique dans leur catégorie respectives de masse.

Le 20 avril 2018, les G500 et G600 ont relié Shanghai à Honolulu à la vitesse moyenne de Mach 0,90. Le G500 a réalisé son vol en 8 heures et 34 minutes, avec le G600 arrivant juste avec une minute supplémentaire, soit à 8 heures et 35 minutes.

Le jour suivant, les deux appareils ont relié les océans pacifique à l'atlantique, effectuant la route Honolulu-Savannah, cette fois encore à Mach 0,90. Le G500 a réalisé le vol en 7 heures et 44 minutes, le G600 en 7 heures et 49 minutes.

Les records sont en attente de confirmation par la NAA, acronyme de National Aeronautic Association.