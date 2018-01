Record historique de trafic pour Aegean Airlines

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le taux de remplissage moyen a lui aussi fortement augmenté en 2017, à 83%, soit six points de plus que l'année précédente.

En 2017, Aegean a aussi fortement renforcé son trafic à l'aéroport international d'Athènes, où le trafic passagers international a augmenté de 15%, contre 9% pour l'ensemble du réseau. Aegean Airlines a dépassé les 10 millions de passagers transportés depuis et vers Athènes pour la première fois de son histoire.

Le réseau international est le moteur de la croissance de la compagnie, avec un total de 7,3 millions de passagers, soit une augmentation de 9% entre 2016 et 2017. Malgré la forte concurrence, le trafic intérieur s'est accru de 200 000 passagers supplémentaires, avec un total de 5,9 millions de passagers.

En 2017, les deux compagnies du groupe Aegean, Aegean Airlines et Olympic Air ont accueilli à leur bord 13,2 millions de passagers, soit une croissance de 6% par rapport à 2016.

