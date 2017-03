Record de vitesse pour le Legacy 450

C'est en reliant Hawaï à la Californie que l'Embraer 450 Legacy a battu un record de vitesse, par le biais d'un appareil d'AirSprint, société mettant en oeuvre un programme de propriété fractionnée.

L'appareil a décollé de l'aéroport d'Oakland (KOAK) en Californie le 5 décembre 2016 pour rallier Maui avec deux pilotes, quatre passagers et 136 kg de bagages. Le vol a duré cinq heures et quatorze minutes, sur une distance de 3 907 km, soit le plus long vol pour l'appareil à ce jour. Le Legacy s'est posé à l'aéroport de Maui Kahului (PHOG) après avoir parcouru la distance à une vitesse moyenne de 390 kts.

Le vol retour a vu le biréacteur battre un record de vitesse maximale de 533 kts (987 km/h) avec des vents arrière d'une vitesse moyenne de 24 kts. Ce record a été confirmé par la NAA (National Aeronautic Association).