Record battu pour Brussels Airport

Ces chiffres de croissance s’expliquent notamment par l’augmentation du taux moyen d’occupation dans la plupart des compagnies aériennes. Chez Brussels Airlines, tant les vols européens que les vols long-courriers affichent une excellente année. La progression est imputable également au deuxième vol quotidien de la compagnie aérienne Emirates vers Dubai, au nouveau vol de Hainan Airlines vers Shanghai et au retour de la liaison de Delta Air Lines vers Atlanta. En 2018, une nouvelle croissance est attendue, notamment avec l’arrivée de Cathay Pacific qui ouvrira une ligne Bruxelles-Hong Kong au printemps.

Pour la première fois de son histoire, Brussels Airport accueillera plus de 24 millions de passagers en 2017. Un nouveau record atteint à une dizaine de jours de la fin de l’année et qui efface le record précédent à quelques 23,5 millions de passagers en 2016.

