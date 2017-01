Reaper pour la France : Entre livraison et commande

La Direction générale de l’armement (DGA) a passé commande, le 5 décembre 2016, d'un quatrième système de drone américain MQ-9 Reaper de General Atomics. Chaque système se compose de trois vecteurs aériens. L'armée de l'air doit disposer, en 2019, de quatre systèmes américains de drones MALE (moyenne altitude, longue endurance). Il s'agit donc de la dernière commande de Reaper prévue par la Loi de Programmation Militaire (LPM), dont la livraison interviendra en 2019. Le chef d'état major, le général Lanata précisait dans nos colonnes, fin décembre, (A&C N°2527) : "il semble aujourd'hui clair que le besoin cible se situe au delà de ces quatre systèmes si les forces françaises veulent pouvoir agir sur plusieurs théâtres d'opérations simultanément avec la même efficacité".

Le deuxième système Reaper, quant à lui, vient d'être réceptionné par la DGA. Deux drones ont été livrés le 31 décembre à Niamey. Après quelques semaines de tests, ils intégreront l'opération Barkhane avec le premier système Reaper. L'armée de l'air disposera donc au total de 5 Reaper au Sahel. Le 6ème et dernier vecteur du second système livré, rejoindra lui prochainement la base aérienne de Cognac où il sera utilisé pour l’entraînement des personnels de l’escadron 1/33 Belfort. Auparavant assurée à Niamey, la formation va donc débuter sur le territoire français. Ce dernier vecteur étant adapté aux normes de sécurité de vols en France. Selon la revue spécialisée Jane's, l'armée de l'air, depuis la fin décembre, réalise elle-même les décollages et atterrissages de ses Reaper à Niamey. Ils étaient auparavant assurés par des personnels de General Atomics.