Raytheon produira le système Patriot pour la Roumanie

Raytheon va débuter la production du système de défense sol-air Patriot pour la Roumanie.

Le 25 mai, l'entreprise américaine Raytheon a annoncé avoir remporté un contrat avec l'US Army en vue de fournir à la Roumanie le système de défense aérienne Patriot. Avec cette vente, d'un montant de 395,8 millions de dollars, la Roumanie devient le sixième client export du système Patriot.

Raytheon s'est félicité de ce nouveau contrat, qualifiant le Patriot d' « épine dorsale de la défense de l'OTAN et de l'Europe contre les missiles balistiques et les missiles de croisières et contre les avions et les drones ». L'annonce officielle de ce contrat vient clôturer plusieurs mois de négociations entre les Etats-Unis et la Roumanie. Ainsi, si le 29 novembre dernier la Roumanie avait signé une lettre d'accord pour la vente du Patriot, la notificiation de ce contrat avait été annoncé dès le mois de juillet dernier. A cette époque, l'agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité avait ainsi annoncé avoir donné son accord pour la vente, dans l'attente de l'approbation du Congrès.

En parallèle de la concrétisation du contrat, la Pologne a également signé le 28 mars une lettre d'accord pour le Patriot, en faisant « le 7ème pays de l'OTAN » à se doter de ce système, rapporte Raytheon.

Liste des Etats équipés du Patriot :