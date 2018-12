Rapprochement entre Aerocampus Aquitaine et l'IAS

Aerocampus Aquitaine et l'Institut Aéronautique et Spatial travaillent sur un rapprochement qui pourrait aboutir à une fusion.

Les deux établissements de formation aérospatiale Aerocampus Aquitaine et l'Institut Aéronautique et Spatial travaillent à un rapprochement pour "mutualiser leurs compétences" avec pour objectifs de proposer une offre étendue de formation spécifique à l'international. Un adossement qui pourrait aboutir à une fusion des deux entités. L'Institut Aéronautique et Spatial, basé à Toulouse, est l'agence de formation continue à l'international de la filière aérospatiale française, accueillant des étudiants étrangers venus parfaire leur formation et acquérir des éléments de la langue française. Des professionnels étrangers identifiés comme partenaires, clients, prospects ou encore fournisseurs des industriels français. De son côté, Aerocampus Aquitaine propose une offre de formations initiales, du Bac Pro au BTS, par voie scolaire ou par voie d'apprentissage ainsi que des formations continues en maintenance aéronautique. L'atout d'Aerocampus Aquitaine est de disposer d'un site de 26 hectares aux portes de Bordeaux et donc plein de place pour accueillir les promotions de l'Institut Aéronautique et Spatial.