Rafale : Qualification du standard F3-R

La direction générale de l’armement (DGA) a annoncé la qualification du standard F3-R du Rafale. Les premiers appareils portés au standard F3-R seront livrés avant la fin 2018.

« Nous venons de qualifier le Rafale F3-R le 31 octobre dernier » a annoncé Joël Barre, le délégué général de l’armement le 9 novembre à l’occasion d’une conférence de presse.

Comme c’était prévu, le standard F3-R du Rafale de Dassault entrera donc en service en 2019. L’ensemble des 144 Rafale des armées françaises seront progressivement portés au nouveau standard. Quatre appareils seront livrés avant la fin de l'année 2018. Le standard F3-R concerne toutes les variantes du Rafale : B, C et M. Il a aussi servi de base au trois contrats de vente à l’export du Rafale à l’Egypte, au Qatar et à l’Inde a expliqué Joël Barre.

Le standard F3-R comprend l’intégration du missile air-air longue portée Meteor de MBDA qui permettra au Rafale d’engager des cibles à environ 100 km en combinant les capacités du radar RBE2 AESA qui est déjà disponible sur les appareils en service. Le standard F3-R permettra aussi d’employer la nouvelle nacelle de désignation laser TALIOS de Thales avec des capacités accrues de détection et d’identification des cibles par rapport au DAMOCLES actuellement en service. Selon la DGA « le nouveau standard F3-R prend également en compte les retours d’expérience opérationnelle, notamment pour l’Armement Air Sol Modulaire (AASM), l’interopérabilité et les exigences réglementaires ».

Le prochain standard du Rafale, le F4 est dores et déjà en cours de préparation. Il est attendu pour 2025.