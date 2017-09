Rafale en Belgique : La France change de stratégie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le Royaume-Uni, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark ont déjà choisi le F-35. La France estime que le choix du Rafale par la Belgique pourrait permettre de renforcer l'Europe de la Défense et de son autonomie stratégique.

En coulisse, il se dit que ce partenariat serait un moyen de passer outre un appel d'offre conçu pour favoriser l'offre américaine et pour lequel les français ou encore les britanniques n'auraient pas réellement de chances. Rappelons que les suédois qui proposaient le Gripen E de Saab avaient déjà jeté l'éponge.

Selon le ministère des armées, ce "partenariat structurant, qui pourrait prendre la forme d’un accord intergouvernemental, comprendrait la fourniture de l’avion de combat Rafale (De Dassault Aviation NdlR), mais aussi une coopération approfondie entre nos deux armées de l’air dans les domaines opérationnels, de formation et de soutien, ainsi qu’une coopération industrielle et technique impliquant des entreprises des deux pays."

La Belgique attendait aujourd'hui les réponses des industriels à son appel d'offre pour le remplacement des F-16 de sa composante Air. Comme l'a annoncé la presse belge, seuls les Etats-Unis avec le F-35 de Lockheed Martin et le Royaume-Uni avec le Typhoon du consortium Eurofighter ont déposé des dossiers.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technical Advisor to the Chief Operating Officer (m/f)

Développeur et Expertise de Mesure sur Bancs Récepteurs/CAMPS - H/F

UN PILOTE (H/F) CPL(A) / ATPL(A) ET INSTRUCTEUR

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.