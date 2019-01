Qui va remplacer les Dauphin des US Coast Guard ?

Le remplacement des Airbus Helicopters Dauphin des US Coast Guard revient à l'ordre du jour pour un horizon 2035. Dans cette perspective, Lockheed Sikorsky pousse ce que sera la version définitive de son SB-1 Defiant.

Selon la revue spécialisée "Rotor&Wing", le remplacement des 98 Airbus Helicopters Dauphin des US Coast Guard revient à l'ordre du jour. Le remplacement des appareils était initialement programmé à compter de 2027 avant que les MH-65 ne bénéficient d'un programme d'extension de vie opérationnelle avec des turbines plus puissantes et une avionique modernisée, repoussant la sortie à un horizon 2035-3039. Pour autant, on commence à s'impatienter dans les milieux industriels américains. "Quelque chose doit se passer d'ici 2024", indique une source industrielle à "Rotor&Wing" qui met en avant le Boeing Lockheed Sikorsky SB-1 Defiant mais aussi des options intermédiaires comme le Leonardo AW139 ou de nouvelles variantes du Sikorsky MH-60. Pas un mot, par contre, sur le H160 d'Airbus Helicopters qui est pourtant, au premier chef, concerné par ce marché de remplacement d'une centaine d'appareils.