Queqiao, le futur pont de Chang'e 4

Le lancement de Queqiao et de ses compagnons constituait le 45 e lancement de l’année à travers le monde, et la 15 e mission chinoise. La Chine partage ainsi la première place du podium avec les Etats-Unis, devant la Russie (7 lancements).

Queqiao était accompagné de deux petits satellites jumeaux de 45 kg, Longjiang 1 et 2, conçus par l’université de Harbin. Capables de mesurer des signaux radio à très basse fréquence (entre 1 et 30 MHz), ils pourraient capter des phénomènes énergétiques issus des débuts de l’Univers.

D’ici une semaine, l’engin de 425 kg se placera à 65 000 km de la surface lunaire, dans la direction opposée de la Terre, et donc en visibilité permanente de la face cachée de notre satellite naturel. Il devrait ainsi fonctionner au moins 5 ans.

Au départ appelée Chang’e 4 Relay, le satellite Queqiao (le pont de pies) de la Cast , la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine, va servir de relai de télécommunication à la mission Chang’e 4 , qui sera déposé en novembre ou décembre prochains sur la face cachée de la Lune, avec notamment un petit rover de 120 kg.

