Quel avion de patrouille maritime pour la Corée du Sud ?

Face à la version patrouille maritime du C295 d'Airbus, Saab propose son Swordfish et Boeing son P-8A Poséidon. C'est d'ailleurs cet appareil qui devait initialement être acheté par la Corée du Sud dans le cadre d'une FMS. Selon Yonhap, « la Suède a apparemment proposé à Séoul des conditions de contrat plus favorables, comprenant notamment un transfert de technologie de radar de pointe ». L'intérêt de ces trois industriels pour le marché coréen pourrait faire émerger un processus d'appel d'offres, décision qui devrait être prise d'ici fin mai.

Ainsi, un responsable de chez Airbus aurait déclaré que le C295 MPA serait la « solution la plus adéquate pour la situation sécuritaire de la Corée du Sud compte tenu de l'ensemble des aspects, dont les capacités opérationnelles ». Une conférence de presse aurait d'ailleurs lieu en Corée du Sud le jeudi 17 afin de promouvoir l'appareil.

La Corée du Sud a lancé un processus d'acquisition de 1,7 Md$ pour se doter d'un avion de patrouille maritime. Alors que Boeing et Saab avaient déjà fait part de leur intérêt, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a annoncé le 15 mai qu'Airbus souhaitait également rejoindre la compétition.

Trois industriels se seraient montrés intéressés pour la vente d'un avion de patrouille maritime à la Corée du Sud : Boeing, Saab et Airbus.

