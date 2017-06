Quatrième avion d'essais pour le programme G600

Le quatrième Gulfstream G600 a décollé de l'aéroport de Savannah-Hilton Head International pour un vol d'une heure et dix-huit minutes au cours duquel le G600 a atteint une altitude de 51 000 pieds (15 545 mètres) et une vitesse maximale de Mach 0,925.

"Avoir quatre premiers vols et accumuler plus de 570 heures de vol en moins de six mois est une performance remarquable" a commenté Dan Nale, co-directeur programmes, ingénierie et essais. "La rapide maturation de ce ce programme est due au travail effectué en amont avant même que les vols ne débutent, tels que les recherches, la planification stratégique, combinés au succès que nous avons eu avec le programme G500. Nous bénéficions ainsi du retour d'expérience acquis au travers de ce programme".

Le cinquième Gulfstream G600 d'essais a été récemment livré au centre d'assemblage final de Savannah ou l'appareil sera similaire à celui d'un avion produit en série. Cet appareil servira à valider les éléments intérieurs ainsi que les systèmes avion-passagers.

Jusqu'à présent, le programme G600 a accumulé plus de 130 vols, l'avion devrait recevoir sa certification de type en 2018, avec des livraisons débutant l'année suivante.