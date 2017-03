Quatrième année de croissance consécutive pour Montpellier

L'aéroport languedocien a accueilli près de 1,7 millions de passagers en 2016, soit une croissance de 10,7% par rapport à l'année précédente.

L'aéroport de Montpellier poursuit son fort développement. L'année dernière, la plateforme a accueilli près de 1,7 million de passagers, soit une trafic en croissance de 10,7% par rapport à 2015. Il s'agit de la quatrième croissance consécutive et la deuxième plus forte croissance de l'ensemble des aéroports français de plus de 1 million de passagers.

Le trafic se répartit comme suit : 51,4% (Paris), 11,7% (National hors Paris), 26,5% (International Europe), 10,4% (International hors Europe). Comme on peut l'imaginer avec la montée en charge du trafic des compagnies low cost, la part du trafic international Europe gagne 1,5 point, la part de l'international hors Europe 3,5 points, tandis que le trafic Paris recule perd 4 points.

Pour l'année 2017, la plateforme prévoit une cinquième croissance consécutive avec un trafic de 1 784 000 passagers, soit une progression attendue de 7%.