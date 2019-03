Quatre SkyGuardian pour la Belgique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 26 mars, l'agence américaine pour la coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a annoncé que le département d'Etat américain avait donné son feu vert pour la vente de quatre drones SkyGuardian à la Belgique. Cette foreign military sale (FMS), estimée à 600 millions de dollars, doit désormais être approuvée par le Congrès. Le contrat inclut également la formation du personnel et l'équipement nécessaire à leur entraînement.

