Quatre satellites Thales Alenia Space pour la Corée

Le constructeur franco-italien va développer une constellation de quatre satellites d’observation radar pour la Corée du Sud.

Thales Alenia Space poursuit son partenariat avec la Corée du Sud, après avoir fourni ou participé au développement de plusieurs satellites de télécommunications ou d’observation (Geo-Kompsat, Kass, Kompsat, Koreasat…).

Le constructeur franco-italien vient de signer l’accord « Korea 425 Project » avec deux industriels coréens, Hanwha Systems Corporation et Korean Aerospace Industries. Il prévoit le développement d’une constellation de quatre satellites d’observation radar, pour le compte de l’agence ADD (Agency for Defence Development), en charge des programmes de défense coréens.

Hautes performances.

Ces satellites « dansants » doivent offrir une haute résolution et un taux de revisite raccourci, quelles que soient les conditions météorologiques. Ils seront utilisés pour « des applications de surveillance, d’intelligence et de contrôle de zones d’intérêts spécifiques. »

Thales Alenia Space fournira la charge utile radar SAR et des éléments de la plateforme, en particulier les gyroscopes et senseurs nécessaires au contrôle du moment cinétique. Ces technologies sont dérivées du produit HER1000 (High Efficency Radar) développé par Thales Alenia Space pour les satellites radar et optique.