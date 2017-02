Le cinquième Mardi de l'espace 2016-2017 du Cnes et de l'association Bar des Sciences se tiendra mardi 21 févier au Café du Pont Neuf, à Paris. Au programme : « Quand le satellite sauve des vies ».

Plus de 1 600 000 radiobalises de détresse Cospas-Sarsat seraient prêtes à l'emploi à travers le monde aujourd'hui, à bord de bateaux, d'avions ou lors d'expéditions. Leur déclenchement permet l'envoi de données précises, rapides et fiables de localisation, afin d’aider les équipes de recherche et de sauvetage à porter assistance aux personnes en détresse. A ce jour, on estime à 40 000 le nombre de personnes secourues de par le monde, au cours de plus de 11 000 évènements. Par ailleurs, Cospas-Sarsat est aussi utilisé pour la recherche et l’enquête lors de tragédies aériennes, tant au sol qu’en mer.

Comment fonctionne Cospas-Sarsat ? Quelle est la couverture satellitaire du système ? Quelles sont les évolutions technologiques des balises ? Quelles sont les plus belles histoires de sauvetages, sur Terre, en mer et dans les airs ? C’est à toutes ces questions que Bruno Chazal (Cnes, représentant français auprès de Cospas-Sarsat) et Philippe Plantin de Hugues (chef de la division enregistreurs de vols au Bureau Enquête Analyses) apporteront leurs réponses.

Rendez-vous mardi 21 février 2017 au Café du Pont Neuf à Paris, de 19h30 à 21h30.

Depuis 2011, tous les troisièmes mardis du mois entre octobre et juin , le Cnes, en partenariat avec l'association Bar des Sciences, organise les Mardis de l’espace. Ces soirées s’articulent autour d’un thème spatial présenté par des experts et des personnalités du domaine. Un journaliste fait le lien entre les intervenants et les questions du public, tandis qu’un pianiste ponctue les débats d’intermèdes musicaux.

Le Café du Pont Neuf se situe au 14, quai du Louvre dans le 1 er arrondissement.

Soirée libre d’accès (une consommation obligatoire) et ouverte à tous.