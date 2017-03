QSuite : Qatar Airways dévoile sa super classe affaires

La nouvelle cabine va équiper les prochains Airbus A350-1000, dont Qatar Airways est la compagnie de lancement.

"First in business class" (Une première dans une classe affaires). Avec ce slogan, Qatar Airways annonce clairement la couleur alors qu'elle a dévoilé le 8 mars sa toute nouvelle classe affaires, baptisée "QSuite", au salon ITB Berlin.

Configurée en 1-2-1, la nouvelle classe permet, par un système de cloisons coulissantes de créér, soit un grand lit double pour les sièges qui sont côte à côte au centre de la cabine ou en position assise, de créer un véritable espace privatif pour quatre personnes se faisant face deux par deux, avec une vraie table au centre de l'espace ainsi créé. A noter que Qatar Airways est la première compagnie au monde à proposer une classe affaires proposant des sièges dans le sens de la marche et dans le sens contraire, en miroir.

L'IFE correspondant va aussi fortement évoluer puisque Qatar Airways en profite pour lancer la dernière génération de son interface Oryx One, qui propose plus de 3000 options de films, de jeux et de musique.

Le nouveau concept QSuite sera intégré à la flotte de Qatar Airways à compter de juin 2017, avec environ un avion par mois. Il sera notamment présent sur l'Airbus A350-1000, dont Qatar Airways est la compagnie de lancement.