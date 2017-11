Qatar Airways s'installe chez Cathay Pacific Airways

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

C'est officiel : Qatar Airways vient de prendre près de 10 % du capital de Cathay Pacific Airways. L'opération capitalistique a une certaine logique puisque les deux compagnies aériennes sont membre de l'alliance oneworld. C'est d'ailleurs à ce titre que Qatar Airways est montée progressivement dans le capital du International Aviation Group (IAG), qui chapeaute à la fois British Airways, Iberia et Aer Lingus, pour en détenir aujourd'hui 20 %. Idem pour le transporteur chilo-brésilien Latam Airlines dont 10 % du capital sont désormais entre les mains de Qatar Airways . La récente entrée dans le capital de la compagnie aérienne italienne Meridiana est la première exception à cette logique, sauf s'il s'agit d'apporter à terme à l'alliance oneworld un relais sur le marché italien.

