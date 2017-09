Qatar Airways reprend du Boeing 747-8 et 777-300ER

Qatar Airways commande ses deux premiers Boeing 747-8 Fret et prend quatre Boeing 777-300ER supplémentaires.

La réception par Qatar Airways de son premier Boeing 747-8 Fret a été l'occasion pour la compagnie aérienne de commander ferme deux exemplaires qui s'ajouteront aux Boeing 747-8 Fret pris en location. Qatar Airways réceptionnera en effet un deuxième exemplaire au mois de novembre prochain. Qatar Airways en a également profité pour acquérir quatre Boeing 777-300ER supplémentaires. Le transporteur aligne déjà un parc de 34 Boeing 777-300ER et désormais 14 autres encore à réceptionner. Qatar Airways est aussi compagnie de lancement des Boeing 777-8 et 777-9 avec 60 exemplaires commandés fermes. S'ajoutent 30 Boeing 787-9 qui restent encore à réceptionner. Par contre, la commande de Boeing 737 MAX n'est toujours pas inscrite dans le carnet de commandes de Boeing. Possible que Qatar Airways ne prenne finalement ses 737 MAX que dans le cadre de contrats de location.