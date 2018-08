Qatar Airways déploie l'A350-1000 vers Tokyo et Singapour

L'appareil, dont Qatar Airways est la compagnie mondial de lancement, sera notamment équipée de la nouvelle classe affaires Qsuite.

La compagnie Qatar Airways, transporteur de lancement de l'A350-1000 a annoncé que celui-ci serait mis sur la liaison Doha-Singapour à partir du 1er novembre 2018, puis vers Tokyo-Haneda à partir du 1er janvier 2019.

L'A350-1000 de Qatar Airways est équipé de 327 sièges répartis en deux cabines : 46 sièges Qsuite business class et 281 sièges extra larges de 18'' en classe économique. Rappelons que la Qsuite, brevetée par Qatar permet aux sièges de se transformer en lits accolés l'un à l'autre pour former un grand lit double dans une sorte de compartiment. La Qsuite a été réélue par Skytrax en 2018 "Meilleure Classe affaires au monde" et "Meilleur siège de Classe affaires".

Qatar Airways exploitera deux vols quotidiens entre Doha Singapour et un vol quotidien vers Tokyo-Haneda. La compagnie de Doha opère par ailleurs trois vols quotidiens au départ de Paris-CDG vers Doha, et cinq vols hebdomadaires depuis Nice.