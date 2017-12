Qatar Airways change de motoriste avec ses Airbus A321neo

Le remplacement de la commande initiale de 50 Airbus A320neo par 50 A321neo permet à Qatar Airways de changer de motoriste, passant du Pratt & Whitney PW1100G au CFM Leap-1A.

Qatar Airways n'annulera plus ses Airbus A320neo, les uns après les autres. La commande de 50 A321neo passée le 7 décembre dernier, à l'occasion de la visite d'Etat du Président de la République au Qatar, remplace en effet celle initialement passée en 2011 pour 50 A320neo. Compagnie de lancement de l'A320neo, Qatar Airways devait être parmi les premières à réceptionner la nouvelle famille re-motorisée de moyen-courriers Airbus. Mais, les problèmes de jeunesse rencontrés par le Pratt & Whitney PW1100G n'ont pas manqué de susciter la mauvaise humeur du président de Qatar Airways. Ce dernier refusant de réceptionner ses Airbus A320neo, puis les annulant, au fur et à mesure que les délais de livraisons étaient contractuellement dépassés pour ensuite annoncer une future commande de Boeing 737 MAX. Pour sortir de cette impasse technique, financière et juridique, la solution qui a mis tout le monde d'accord a donc été l'annulation de la commande des 50 A320neo et une nouvelle commande d'Airbus A321neo, cette fois équipés de CFM Leap-1A. Qatar Airways doit réceptionner ses A321neo à partir de 2019.