Qatar Airways a lancé le vol commercial le plus long du monde

16 heures et 20 minutes. C'est la durée totale du vol quotidien Doha-Auckland (Nouvelle-Zélande) que la compagnie Qatar Airways a lancé le 5 février. Le vol, le plus long vol commercial du monde actuellement, s'est déroulé sans encombre sur une distance totale de 14 535 kilomètres, couvrant dix fuseaux horaires.

En raison des vents contraires, le vol retour dure encore plus longtemps soit un temps de vol de 17h30. Le Boeing 777 effectuant la liaison est équipé de 259 sièges, 42 en classe affaires et 217 en classe économique.

Rappelons que la compagnie Singapore Airlines attend l'arrivée en 2018 de sept Airbus A350 ULR (Ultra Long Range) qui opéreront des vols vers Los Angeles et New York. Embarquant 165 000 litres de carburant (24 000 litres de plus qu'un A350 "standard", ils seront en mesure de couvrir la distance Singapour-New York en 19 heures.