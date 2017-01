Qatar Airways a inauguré un nouveau salon premium à CDG1

Pour l'occasion, le directeur général de la compagnie Akbar Al Baker a fait le déplacement à Paris et en a profité pour faire un point sur les prochains développements de la compagnie en France, avec notamment le retour de la desserte de Nice, qui se

Qatar Airways bichonne toujours plus ses passagers premium. La compagnie de Doha vient ainsi d'inaugurer, le 12 janvier, son nouveau salon dédié aux passagers des classes affaires et premières de Qatar Airways.

Le nouveau salon, d'une décoration très raffinée avec notamment des rappels de motifs traditionnels d'architecture islamique comme ceux des moucharabiehs, s'étend sur une superficie de 1000 m2. L'espace propose un bar et une brasserie, deux terrasses extérieures s'étendant sur 100 m2, des ordinateurs MAC, des douches, un accès wifi et des espaces assis pouvant accueillir plus de 200 passagers. Pour l'instant, le salon de Paris est légèrement plus grand que celui de Londres Heathrow, mais la compagnie est en train de faire des travaux pour agrandir son salon londonien (à l'étage inférieur de celui existant). Les prochaines ouvertures de salons sont prévues à Bangkok et Beyrouth.

"Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration du Salon Premium Qatar Airways à l'aéroport Paris Charles de Gaulle, qui est le troisième salon de ce type dans notre réseau en pleine croissance. Ce nouveau salon prouve notre engagement envers la France et démontre notre volonté d'offrir le meilleur à nos passagers qui peuvent profiter d'avions modernes sur les trois vols quotidiens au départ de Paris, ou encore de l'ouverture d'un nouveau service à Nice, dès le 4 juillet prochain", a déclaré Akbar Al Baker.

La compagnie proposera à cette date cinq vols directs hebdomadaires entre Nice et Doha, assurés en Boeing 787-9 Dreamliner. Auparavant, elle aura dévoilé début mars sa nouvelle classe affaires, lors du salon ITB de Berlin, celle qui sera proposée sur l'A350-900 qui sera mis en ligne sur le vol du soir de la desserte de Paris, toujours début mars.