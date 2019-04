Prolongement du contrat de MCO d'Airbus pour les Tigre australiens

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Airbus emploie plus de 200 personnes à plein temps en Australie pour participer aux soutien des 22 Tigre de l'armée de terre australienne.

Selon Airbus Helicopters ce contrat comprend une augmentation du stock de pièces et un approfondissement des opérations de maintenance réalisées par l'industriel. Airbus réalisera la maintenance opérationnelle des appareils dédiés à l'entrainement ainsi que la formation des équipages et des techniciens.

