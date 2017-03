Projet pour un drone hydraulique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

...Pour en savoir plus, rendez-vous dans vos kiosques et kiosques numériques, vendredi 3 mars......

Un projet dans lequel l'Onera et partiellement la DGA sont impliquées...

....Cependant les drones alimentés par batteries électriques rechargeables disposent d'une autonomie de vol et d'une capacité d'emport très limitées, et ne répondent pas aux besoins des nouvelles applications de service....

Un projet de drone à capacité d'emport importante et forte autonomie utilisant la technologie hydraulique a été présenté lors du Midest 2016. Il fait appel à un moteur thermique entraînant une pompe hydraulique qui alimente quatre rotors. Un projet né de la collaboration entre les laboratoires de recherche de l'Université de Compiègne, le Cetim et Artema, le syndicat des industriels de la mécatronique........

