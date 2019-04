Projet Kuiper : Amazon envisage sa propre constellation de satellites

Le géant du e-commerce devrait s’engager à son tour dans les services Internet à haut débit par satellite.

La rumeur courait depuis l’automne dernier et vient d’être confirmée par Amazon, après le dépôt de demandes auprès de la Commission fédérale des communications (FCC), le régulateur américain des télécommunications : l’entreprise de Jeff Bezos, via la société Kuiper Systems, développe un projet « visant à desservir des dizaines de millions de personnes dépourvues d’un accès de base à Internet haut débit », grâce à une constellation de satellites placés sur orbite terrestre basse, capables de « fournir une connectivité à large bande à haut débit et à faible latence aux communautés non desservies et mal desservies du monde entier ».

Nom de code : Kuiper Project, en hommage à l’astronome néerlando-américain Gerard Kuiper (1905-1973), qui a donné son nom à la ceinture d’astéroïdes.

Plus de 3 200 satellites sur orbite.

La nouvelle constellation devrait être composée de… 3 236 éléments, fonctionnant dans les bandes Ka et Ku, et évoluant sur trois plans différents : 784 satellites à 590 km d'altitude, 1 296 satellites à 610 km et 1 156 satellites à 630 km. Ils permettraient de couvrir environ 95 % de la population mondiale.

Aucun partenaire n’est pour le moment évoqué pour la production de la flotte de satellites mais, pour les opérations de lancements, on peut s’attendre à ce que Blue Origin, l’autre société de Jeff Bezos, soit mise à contribution.

Avec le projet Kuiper, Amazon se place en tout cas en concurrent direct des constellations OneWeb (dont le déploiement a démarré le 27 février, avec les six premiers satellites opérationnels lancés depuis la Guyane) et Starlink de SpaceX (dont deux prototypes, Tintin A et B, ont été lancés en février 2018 à l’occasion du vol F49 du Falcon 9).