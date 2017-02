Projet Boost : Air France boucle un projet d'accord avec ses pilotes.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La nouvelle compagnie sera détenue par Air France et ne pourra être vendue. Les droits de trafic resteront la possession d'Air France. Les vols de la nouvelle compagnie seront opérés par des pilotes d'Air France avec les règles d'utilisation et de rémunération d'Air France. Comme le précise la direction : "Ceci implique la mutualisation sur l'ensemble de la population pilotes des réductions de coûts "pilotes" liées à Boost". Un mécanisme, associé à un engagement de progression des effectifs pilotes sur la période, est par ailleurs mis en place afin de maîtriser les éventuelles augmentations de coûts unitaires pilotes.

L'ambition est de lancer le premier vol moyen-courrier de la nouvelle compagnie à l'automne 2017 avec des Airbus de la famille A320. Sur le long-courrier, la nouvelle compagnie sera lancée pendant la saison été 2018 en Airbus A340, puis en Airbus A350 en 2019. Le projet d'accord garantit que la flotte de la nouvelle compagnie "ne dépassera pas 18 avions moyen-courrier et 10 avions long-courrier".

"Ce projet d'accord permet la création de la Nouvelle Compagnie, filiale à 100% d'Air France. Avec le projet Boost, Air France pourra reprendre l'offensive sur le long-courrier et défendre le réseau d'alimentation de son hub de Paris-Charles de Gaulle, avec des coûts moins élevés", précise la direction de la compagnie française.

A l'issue d'une quinzaine de journées de négociations lancées en décembre, la direction d'Air France a adressé le 9 février au matin un projet d'accord aux organisations représentatives des pilotes, SNPL (Syndicat national des Pilotes de Lignes) et SPAF (Syndicat des Pilotes d'Air France), concernant le projet Boost créant une nouvelle compagnie "low cost" (bien que la direction d'Air France dans son communiqué n'utilise pas ce terme). Il est ouvert à la signature jusqu'au 24 février, avec une prolongation possible si une consultation de pilotes par les organisations professionnelles est nécessaire.

