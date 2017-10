Programme hiver d'Air France-KLM : +5,5% d'offre

Sur l'ensemble du réseau, 52 nouvelles liaisons vont être ouvertes, avec 102 Boeing Air France et KLM qui seront équipés des toutes dernières cabines de voyage.

Pour sa saison hiver 2017-2018, Air France-KLM augmentera son offre de 5,5% par rapport à la saison d'hiver précécente. Au total, 52 nouvelles liaisons vont être ouvertes sur l'ensemble du réseau. Le gros de la croissance sera porté par le réseau long-courrier (+4,7%), le réseau moyen et court-courrier (+5,5%) et le low cost avec Transavia (+14,6%).

Sur le réseau long-courrier, Air France-KLM desservira dix nouvelles liaisons hivernales. Au départ de Paris CDG, Air France reprendra la route vers Chicago O'Hare auparavant opérée par Delta (cinq fois par semaine en A330). Par ailleurs, dès le 1er novembre, Air France assurera une ligne vers Malé (Maldives) à raison de deux vols hebdomadaires. Air France assurera par ailleurs une liaison entre Pointe-à-Pitre et Atlanta. Parallèlement, KLM ouvre sept destinations au départ d'Amsterdam-Schiphol vers Carthagène (Colombie), Freetown (Sierra Leone), Maurice, Minneapolis (Etats-Unis), Monrovia (Liberia), Mumbai (Inde) et San José (Costa Rica).

Sur son réseau moyen et court-courrier, le groupe lance seize nouvelles liaisons hivernales. Au départ de Roissy CDG, Air France ouvre des lignes vers Marrakech et Palma de Majorque et Porto, en continuation de la saison d'été. Au départ d'Amsterdam-Schiphol, KLM ouvre des lignes vers Catane, Gdansk, Graz, London City, Malaga et Porto. Au départ de la province, HOP! Air France va ouvrir Alger (au départ de Montpellier à raison de 2 vols hebdomadaires), Hambourg (au départ de Nantes à raison de 3 vols hebdomadaires), Nuremberg et Rouen (au départ de Lyon à raison de quatre vols hebdomadaires), Dusseldorf (au départ de Bordeaux à raison de trois vols hebdomadaires), Rennes (au départ de Strasbourg à raison de quatre vols hebdomadaires) et Toulouse (au départ de Caen, à raison de quatre vols hebdomadaires).

Transavia, de son côté, propose 26 nouvelles liaisons : au départ d'Eindhoven (Marrakech, Séville, Tel Aviv, Stockholm), Rotterdam (Al Hoceïma, Lisbonne, Bergerac, Venise, Valence), Paris-Orly (Casablanca, Dakhla, Tanger et Beyrouth), Nantes (Agadir, Faro, Berlin et Alger), Amsterdam (Belgrade, Helsinki, Katowice, Ljubjana, Munich, Sofia, Zurich et Olbia), Lyon (Oujda).

Enfin, rappelons que Joon débute ses vols le 1er décembre vers Barcelone, Berlin, Porto et Lisbonne.