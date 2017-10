Primera Air vise le million de passagers en 2017

La low cost danoise Primera Air tient le bon cap. Sur les huit premiers mois de l'année, la compagnie une croissance de son trafic de 23,4% pour atteindre un total de 700 800 passagers. Et elle vise un objectif d'un million de passagers pour l'ensemble de l'année.

En avril 2018, la compagnie lancera au départ de ses trois bases européennes (Londres Stansted, Roissy CDG et Birmingham) des liaisons quotidiennes vers New York (Newark) et quatre vols hebdomadaires vers Boston. Les ventes de billets sont ouvertes depuis le jeudi 20 juillet 2017. Les lignes devraient être opérées en Airbus A321neo LR. Elle devrait prendre huit de ces appareils en leasing à partir de l'année prochaine. Elle opère pour l'instant une flotte de neuf Boeing 737-700 et 800. Et elle a aussi vingt Boeing MAX 9 ER en commande.

Primera Air a pris la suite de la compagnie JetX, suite à son rachat en 2008 par Primera Group. Elle a à présent son siège à Copenhague. En 2014, une compagnie soeur, Primera Air Nordic, a été créée et est basée à Riga en Lettonie.