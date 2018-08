Primera Air se pose à Bruxelles

La compagnie low cost Primera Air lancera en 2019 ses premiers vols depuis Brussels Airport à destination de New York (quotidien), Washington (3 fois par semaine) et Boston (4 fois par semaine). La première destination sera desservie à partir du 9 mai et les deux dernières à partir du 2 juin. Les trois lignes seront opérées en Boeing 737 Max 9 dont Primera Air basera deux exemplaires à Bruxelles. Les lignes sur Washington et New-York sont déjà opérées par d’autres opérateurs, en l’occurrence United Airlines, Brussels Airlines et Delta Airlines. Boston sera en revanche une nouvelle destination pour Brussels Airport.

Primera Air est une compagnie aérienne scandinave low cost qui effectue des vols depuis l’Europe en direction de plus de 70 destinations à travers la Méditerranée, le Moyen-Orient, l’Asie, les Caraïbes et l’Amérique du Nord. En 2018, Primera Air a étendu son réseau, essentiellement européen, en établissant de nouvelles bases à Londres Stansted et à Paris Charles De Gaulle, offrant des vols transatlantiques directs et à bas prix pour New York, Boston, Toronto et Washington DC.