Primera Air renforce Paris CDG

La compagnie low cost danoise Primera Air, qui avait déjà lancé le 18 mai un vol quotidien entre Paris CDG et New York (à partir de 149 euros l'aller simple), a ajouté deux nouvelles destinations nord-américaines à son réseau parisien. Le 21 juin, Primera a ainsi ouvert une desserte vers Boston, à raison de trois fréquences par semaine (les mardis, jeudis et samedis) et une autre vers Toronto depuis le 22 juin, avec trois vols hebdomadaires. Les vols sont exploités en A321neo, en configuration biclasse (premium et économie). La compagnie low cost dispose actuellement d'une flotte de dix-sept avions (huit A321neo pour le réseau long-courrier, deux Boeing 737-700 et sept Boeing 737-800 pour la flotte moyen-courrier). Elle transporte actuellement plus d'un million de passagers chaque année. A l'horizon 2021, Primera Air table sur une flotte de vingt Boeing 737 MAX 9, dix Airbus A321neo et dix Boeing 737NG.