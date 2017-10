Primera Air ouvrira un Paris CDG-Toronto en mai 2018

La low cost danoise Primera Air, qui avait annoncé en juillet dernier l'ouverture de vols au départ de Paris CDG, Londres Stansted et Birmingham vers Boston et New York à partir d'avril 2018, ajoutera Toronto un mois plus tard à la desserte nord-américaine au départ de ces trois nouvelles bases.

Les liaisons seront donc exploitées à partir de mai 2018 sur une base annuelle. Primera Air proposera trois liaisons hebdomadaires les mardi, jeudi et samedi vers Toronto depuis Londres-Stansted et Birmingham et quatre liaisons hebdomadaires les lundi, mercredi, vendredi et dimanche depuis Paris CDG. Les vols seront exploités avec des A321neo, en configuration bi-classe (premium et économie) avec accès wifi et possibilité pour tous les passagers de recharger leurs appareils à bord. Primera Air dispose actuellement d'une flotte de 17 avions (8 A321neo pour le réseau long-courrier, deux Boeing 737-700 et sept Boeing 737-800 pour la flotte moyen-courrier). La compagnie a par ailleurs en commande 20 Boeing 737 MAX 9 ER.