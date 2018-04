Primera Air attend sept autres Airbus A321neo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Primera Air a pris livraison de son premier Airbus A321neo à Hambourg. Propulsé par des moteurs CFM Leap-1A, l'appareil est aménagé pour accueillir un total de 198 passagers répartis en deux classes dont une Economie Premium dotée de seize sièges. L' Airbus A321neo peut prendre jusqu'à 240 passagers en classe unique haute densité. L'exemplaire réceptionné par Primera Air fait partie des trois Airbus A321neo pris en location auprès de GECAS. Primera Air réceptionnera un total de huit Airbus A321neo dont deux A321LR d'ici à la fin de l'année 2018. Cinq exemplaires sont pris auprès d'autres loueurs dont Air Lease Corp. Avec ses deux A321LR , la compagnie aérienne scandinave entend bien lancer des vols transatlantiques au départ de la France et du Royaume-Uni. Le parc d' A321LR devrait donc logiquement se renforcer au fur et à mesure des ouvertures de lignes sur l'Amérique du Nord.

