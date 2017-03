Premiers ravitaillements en vol des F-16 roumains

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Selon "Jane's Defence weekly", la Roumanie a commandé 9 F-16AM monoplaces et trois F-16BM biplaces. Le contrat prévoyait également la formation de 9 pilotes roumains et une modernisation des appareils. Ces derniers complétent la flotte de MiG-21 de l'armée de l'Air roumaine.

En septembre 2016, la Roumanie a réceptionné un premier lot de six F-16 sur la base de Monte Real au Portugal. Bucarest a commandé en 2013 douze F-16 d'occasion auprès du Portugal. Les livraisons doivent se terminer en décembre 2017.

