Première rotation au banc pour l'ATP de GE

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le nouveau turbopropulseur de 1 240 ch fait partie d'une famille de moteurs visant à la fois l'aviation générale et l'aviation d'affaires dans le segment des 1 000 à 1 600 ch. Avec 79 nouvelles technologies introduites, un rapport de compression global de 16 à 1, selon son constructeur le moteur permettra une économie de 20 % de kérosène et une puissance de croisière 10 % supérieure à la concurrence.

Le nouveau turbopropulseur de General Electric Aviation a effectué ses premières rotations sur banc le 22 décembre à Prague, en République tchèque. L'ATP débutera son processus de certification en 2018 et doit motoriser le Cessna Denali, lequel doit effectuer son premier vol à la fin 2018. Lorsque ce dernier entrera en service, le moteur aura effectué plus de 2 000 heures d'essais.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.