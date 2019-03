Première mission opérationnelle pour le Phénix

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Selon l'EMA, cette mission a permis d'expérimenter le système de mission du Phénix. Un système développé spécifiquement pour la version française de l'A330 MRTT. Ce convoyage contribuera aussi à la rédaction du "GUO (guide d’utilisation opérationnelle) convoyage" du Phénix. Comme l'a rappelé le CEAM (Centre d'expertise aérien militaire) dans un tweet, ce sont ses équipes de marque "ravitaillement en vol et transport stratégique" qui mettent actuellement en oeuvre le Phénix.

Il s'agissait de deux Rafale de la 30e escadre de la base aérienne 118 Mont-de-Marsan. Le vol de transit vers la Jordanie a duré 4h30 annonce l'EMA. Le Phénix a délivré "un peu plus de 12 tonnes de pétrole" au deux Rafale durant cette mission.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.