Première mission de sauvetage en mer pour un Caracal de l'armée de l'Air

Depuis le transfert des Puma de l'escadron 1/67 "Pyrénées" vers Solenzara, ce sont les H225M Caracal de cette unité qui sont chargés du sauvetage en mer au large de la côte sud ouest de la France. Le sauvetage, aussi baptisé SAR (Search and Rescue) est l'une des missions permanentes de cet escadron. Une tache conduite sous l'autorité du CDAOA (Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes).

Mardi 11 avril 2017, un Caracal a donc réalisé pour la première fois une mission de sauvetage en mer. Et pour cette première, l'équipage du "Pyrénées" a dû intervenir sur un navire un peu particulier puisqu'il s'agissait du trois-mâts barque "Belem". Un navire construit en 1896, long de 58 m qui est utilisé aujourd'hui comme navire école. Le grand mat de ce navire culmine à 34 m au dessus de la mer.

Un des passagers du navire étant victime d'un problème cardiaque le CROSS ETEL (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) a contacté le CCS (Coordination de Sauvetage) qui est situé sur la base de Lyon Mont-Verdun (Qui abrite également le CDAOA) afin de demander l'intervention d'un hélicoptère de la base de Cazaux depuis laquelle opère l'EH 1/67.

Le Caracal a donc décollé à 16h00 afin d'hélitreuiller le patient malgré un important roulis (Mouvement d'un navire sur son axe longitudinal. C'est à dire de tribord à bâbord). Le passager a ensuite été évacué vers l'hôpital d'Arcachon.

L'armée de l'Air participe de façon permanente aux missions de sauvetage en mer avec ses escadrons d'hélicoptères basés à Cazaux et Solenzara. Une mission partagée avec la Marine Nationale qui intervient principalement avec ses NH90 Caïman et ses Dauphin (D'autres hélicoptères peuvent être employés ponctuellement. Les Falcon 50M et les ATL2 peuvent aussi intervenir à longue distance en larguant des équipements de survie). Les deux H225 auparavant employés par la Marine Nationale ont été rétrocédés à l'armée de l'Air.

Le sauvetage en mer a été déclaré "Grande cause nationale" pour l'année 2017 par le premier ministre Bernard Cazeneuve.