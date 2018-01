Première annulation pour le jet régional japonais MRJ90

Eastern Airlines, l'un des trois clients américains du jet régional japonais MRJ90, vient d'annuler sa commande de 20 exemplaires fermes. Les autres opérateurs pourraient suivre.

Mauvaise nouvelle pour le jet régional japonais MRJ90 conçu et développé par Mitsubishi Aircraft Corp. : la compagnie aérienne américaine Eastern Airlines, spécialisée dans les vols à la demande, a annulé sa commande passée en 2014 pour 20 MRJ90 fermes auxquels s'ajoutent 20 options. Malgré les retards pris par le programme MRJ90 pour des raisons techniques et de conception, Mitsubishi Aircraft avait jusqu'à présent réussi à garder le soutien de ses clients pour son avion propulsé par des Pratt & Whitney PW1217G. La décision d'annuler a été prise par Swift Air, le nouvel actionnaire qui a racheté Eastern Airlines en 2017 et qui mise plutôt sur une flotte tout Boeing 737.

Les deux autres clients américains du MRJ90 pourraient suivre. Les négociations menées aux Etats-Unis entre syndicats de pilotes et compagnies aériennes sur la "scope clause" qui limite la capacité des avions régionaux exploités sous franchise et/ou partages de codes pour le compte des grands transporteurs n'ont toujours pas abouti. Du coup, SkyWest Airlines et Trans States sont toujours dans l'incapacité de faire "travailler" leurs futurs MRJ90 pour le compte de United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines. Or, SkyWest et Trans States ont respectivement commandé 100 et 50 MRJ90. S'ajoutent 150 options.

Or, ces deux opérateurs représentent l'essentiel du carnet de commandes du jet régional japonais qui a aussi pour clients deux loueurs, Rockton AB et AeroLease Aviation pour un total de 20 exemplaires (plus 20 options) ainsi que les deux grandes compagnies aériennes japonaises : All Nippon Airways et Japan Airlines qui ont commandé respectiviment 15 et 32 exemplaires. Plus 10 options chez All Nippon Airways.