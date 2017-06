Premier vol pour le Sonaca 200

La société belge Sonaca a une manière bien à elle de marquer le début du Salon du Bourget: en réalisant le premier vol du premier avion de son histoire. Ce lundi, le Sonaca 200 a ainsi pris son envol pour la première fois, entamant ainsi une campagne d’essais de 4 mois qui débutera en Belgique et se poursuivra à Avignon, dans le sud de la France.

Ce monomoteur biplace en aluminium est destiné à la formation des pilotes et aux vols de loisir. L’appareil a déjà été vendu à 30 exemplaires en Belgique, France, Royaume-Unis, Pays-Bas et Allemagne. Les première livraisons auront lieu fin de cette année et se poursuivrons au rythme d’une vingtaine d’appareils par an.