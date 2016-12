Premier vol pour la version chinoise du H175

L'hélicoptère chinois AC352, version locale de l'Airbus Helicopters H175, a réalisé son premier vol à Harbin, ce 20 décembre. Ce bimoteur multi-mission de la classe des 7 tonnes est propulsé par le WZ16, développé et produit dans le cadre d'une coopération entre Safran Helicopter Engines et les sociétés chinoises CAPI et Dongan, membres du nouveau consortium Aero Engine Corp. of China (AECC).

Egalement connu sou le nom d'Ardiden 3C, le WZ16 sera le premier moteur d'hélicoptère dont la certification sera conduite parallèlement en Chine et en Europe. La certification AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne) sous la désignation Ardiden 3C est prévue fin 2017, suivie de la certification CAAC sous la désignation WZ16 en 2018.

Développant une puissance de 1 500 à 2 000 shp, le WZ16 "intègre une architecture particulièrement compacte et modulaire et offre une consommation réduite de 10 % par rapport aux moteurs concurrents de la même catégorie". Pour Cyrille Poetsch, directeur des Programmes de Safran Helicopter Engines, ce premier vol est "une étape majeure à la fois pour le développement de l'AC352 et de notre partenarait avec l'industrie aéronautique chinoise".