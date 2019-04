Premier vol du jet monoréacteur polonais Flaris LAR 1

Il aura fallu presque six ans après qu'il ait été annoncé et de multiples retards, le monoréacteur polonais Flaris LAR1 a réalisé son premier vol le 5 avril en décollant de l'aéroport de Babimost à Zielona Gora avec le pilote d'essais Wieslaw Cena aux commandes.

Le jet d'affaires, affiché à un prix de 1,5 M$ permettant le transport de cinq personnes et motorisé par un turboréacteur Williams FJ33-5A, a une vitesse maximale de 380 kts (703,6 km/h), une autonomie estimée 1 400 nautiques (2 592,8 km) et un plafond opérationnel de 45 000 pieds (13 716 m).

Au cours de ce premier vol, les configurations de décollage et d'atterrissage ont été testés ainsi que le contrôle et la stabilité de l'appareil. Un total de 26 décollages et atterrissages ont été réalisés au cours de ce premier vol, dont les conditions ont été estimées comme étant difficiles en raison d'un vent dominant et de fortes rafales.

Le Flaris dispose d'un dégrivrage électrique, d'un parachute balistique et d'une avionique Garmin G600.