Premier vol du Gulfstream G600

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le G600 a décollé de l'aéroport de Savannah-Hilton Head et a passé deux heures cinquante trois minutes dans les cieux. L'appareil était piloté par Scott Martin et Todd Abler, avec l'ingénieur d'essais en vol Nathaniel Rutland.

Actualité Aviation légère et d'affaires

