Premier vol du Bell V-280 Valor

Le convertible de troisième génération destiné à remplacer les Sikorsky UH-60 et autres Bell UH-1 actuellement en service a effectué son premier vol à Amarillo au Texas le 18 décembre 2017.

Le prototype du Bell Helicopter V-280 Valor a effectué son premier vol le 18 décembre 18 à Amarillo, au Texas. Le programme V-280 fait partie du plan Joint Multi-Role Technology Demonstrator (JMR-TD), précurseur du programme Future Vertical Lift (FVL) du ministère de la défense américain.

Le programme FVL vise à trouver un successeur au Sikorsky UH-60 Black Hawk et au Bell UH-1 actuellement en service au sein de l'US Army et du corps des Marines. Soit le remplacement de pas moins de 4 000 appareils courant 2030. Si l'hélicoptériste a largement prouvé que le convertible était faisable, le V-22 souffre néanmoins d'une fabrication et d'une maintenance très coûteuses. L'objectif sur le V-280 est donc de diminuer les coûts par rapport au V-22, mais également de faire duValor un appareil technologiquement plus simple que son aïeul.

Ce qui explique pourquoi le V-280, par rapport au convertible V-22 Osprey, possède plusieurs différences majeures. A commencer lors de la phase de transition en vol, puisque seuls les rotors et les boîtiers de transmission basculeront sur leV280, tandis que, sur l'Osprey, c'est la totalité du groupe motopropulseur qui effectue un 90°. Un arbre de transmission interconnecte les deux rotors. Ainsi, même si l'un des turbomoteurs tombe en panne, l'appareil pourra continuer à voler.



Le Bell V-280 dispose d'une voilure réalisée en sandwich de fibres de carbone et dont les nervures seront renforcées de nids-d'abeilles, ce qui devrait permettre, selon Bell, de réduire non seulement les coûts de production, mais également la masse de la pièce. L'utilisation extensive de fibres de carbone et de nids-d'abeilles devrait permettre de produire des pièces plus légères, et de plus grandes dimensions.

Le V-280 peut transporter 14 passagers et quatre membres d'équipage. Sa vitesse maximale est de 280 kts (518,5 km/h), son autonomie de 500 à 800 nautiques (926 à 1 491 km) et sa charge utile maximale est de 5,8 t. ISa motorisation est assurée par une paire de turbomoteurs GE Aviation T64-GE-419.