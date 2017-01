Premier vol de nuit pour le F-35I Adir

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'IAF met en exergue un système particulièrement innovant, le DAS (Distributed Aperture System). Il fournit au pilote une vision à 360° de la situation autour de l'avion et directement retransmise dans le casque, grâce à des caméras montées sur la cellule. Ces essais font partie du process d’acceptation des appareils pour le service opérationnel. Ce qui prendra encore du temps, ne cachent pas les officiers israéliens, relevant des défauts réguliers, concernant principalement les logiciels, précise le chef d'état major de l'IAF le général Tal Kelman.

C'est l'Israeli Air force (IAF) qui le revendique sur son site ( lire ici ), Israël, à peine un mois après avoir reçu ses appareils, a réalisé son premier vol de nuit avec deux F-35I Adir dans la nuit du 16 janvier. «Nous avons réalisé un vol de nuit très rapidement par rapport à d'autres types d'avions en service dans l'IAF», déclare le lieutenant-colonel Yotam, commandant de l'escadron «Golden Eagle» qui met en oeuvre l'Adir. «Il n'y a quasiment aucune différence entre un vol de jour et un vol de nuit», rapporte le communiqué de l'IAF.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.