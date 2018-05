Premier vol d'un lanceur privé chinois

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le premier vol orbital d’une fusée OS-M pourrait intervenir d’ici la fin de l’année. OneSpace, que de nombreux média chinois ont déjà comparé à SpaceX , viserait la construction de 20 exemplaires et 50 vols d’ici la fin de la décennie.

L’engin, d’une hauteur de 9 m, a visiblement parcouru 273 km lors d’un vol de 306 secondes, atteignant 5 fois la vitesse du son, avant de retomber sur terre. Ce vol inaugural était destiné à la collecte de données et n’emportait apparemment aucune charge utile.

Baptisé « Chongqing Liangjiang Star », le démonstrateur OS-X1 a effectué son vol inaugural le 16 mai à 23 h 33 UTC depuis des installations d’essai situées dans le nord-ouest de la Chine, sans plus de précision.

Crée en 2015 à Pékin, la société OneSpace souhaite proposer sur le marché international deux lanceurs pour microsatellites bon marché (de l’ordre de 10 000 $) : l’ OS-X , pour des missions suborbitales à haute altitude, et l’ OS-M (probablement réutilisable), pour l’envoi de charges utiles de 203 kg sur orbite basse ou de 73 kg sur orbite héliosynchrone. Les deux lanceurs (mono-étages) sont propulsés par des moteurs à ergols solides.

