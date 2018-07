Premier tir piloté de la munition BAT 120 de Thales

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La précision de cette munition de 35 kilos permettra aux forces armées de mener des frappes ciblées et de « réduire jusqu'au niveau 0 le risque de dommages collatéraux tout en augmentant la capacité de frappes », a détaillé Thales. En effet, trois munitions BAT-120 GL peuvent être emportées à la place d'une bombe GBU12. Thales a également mis au point cette munition afin qu'elle puisse s'adapter au nouvel environnement des conflits, à savoir les zones urbaines. Thales s'est donc appuyé sur ses compétences dans le milieu de la défense afin de permettre le développement de la BAT-120 GL. L'industriel s'est ainsi inspiré de la BAP-120 : les deux munitions font le même pois et à peu près la même taille. Quant au système de guidage laser, Thales a repris le principe des roquettes guidées mises en œuvre par les hélicoptères Tigre.

Thales a annoncé qu'en juin dernier un Mirage 2000D appartenant à l'armée de l'air française avait conduit le premier tir de la munition BAT-120 guidée laser. L'essai a été conduit depuis le centre d'essai de la DGA situé à Biscarosse. « Ce tir a permis de tester pour la première fois le comportement du prototype de la BAT-120 GL piloté aux ordres du système de correction de trajectoire issu de la roquette guidée laser et développé par Thales », a rapporté l'industriel. La munition est donc parvenue à atteindre sa cible sans problème, en corrigeant sa trajectoire au moment opportun.

