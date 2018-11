Premier tir du Marte ER de MBDA

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le Marte ER est développé par MBDA Italie. Il s’agit de la dernière évolution de la famille de missiles anti navires Marte. Le Marte était à l’origine un missile moyenne portée léger. Le Marte ER est la troisième génération de l’arme et dispose d’une portée accrue. D’une masse de 315 kg, le Marte ER dispose d’un mode tir et oublie.

Ce premier tir d’essai a eu lieu le 9 novembre annonce MBDA . Il a été réalisé sur un polygone d’essai italien. Le Marte ER, tiré depuis un lanceur terrestre à parcouru plus de 100 km suivant une trajectoire au ras des flots programmée à l’avance.

Le missile anti navires Marte ER de MBDA a été testé pour la première fois, parcourant plus de 100 km.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.